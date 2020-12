Lockdown a Natale, quando si chiuderà? Ecco i possibili giorni da bollino rosso (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutto chiuso nei fine settimana e nei giorni festivi o un Lockdown nazionale "arancione" ma prolungato? È questo l'interrogativo che ormai da due giorni sta spaccando di netto... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutto chiuso nei fine settimana e neifestivi o unnazionale "arancione" ma prolungato? È questo l'interrogativo che ormai da duesta spaccando di netto...

