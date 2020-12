L’affondo di Renzi: «Il governo non può cambiare linea ogni tre giorni. IV pronta a lasciare le poltrone» (Di martedì 15 dicembre 2020) Salta l’atteso faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi per la verifica di governo. E il leader di Italia Viva rincara la dose. Il Presidente del Consiglio «ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva», scrive l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nella sua ultima e-news. Renzi conferma quanto anticipato da Open: «Sui temi del “salto di qualità” del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché Bellanova è a Bruxelles). Appena ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Salta l’atteso faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Matteoper la verifica di. E il leader di Italia Viva rincara la dose. Il Presidente del Consiglio «ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi ale al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva», scrive l’ex presidente del Consiglio Matteonella sua ultima e-news.conferma quanto anticipato da Open: «Sui temi del “salto di qualità” deldiremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché Bellanova è a Bruxelles). Appena ...

