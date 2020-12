Cup-Rpt | serve veloce approvazione ddl malattia e infortuni professionisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Labitalia) - "Il momento storico che viviamo, con migliaia divittime del Covid-19, impone unadel disegno di legge sullae glidei. In modo da dare una risposta concreta a quanti ogni giorno si adoperano per tutelare imprese e cittadini coinvolti, anche loro, in una crisi sanitaria ed economica senza precedenti”. Così il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche, per voce di Marina Calderone e Armando Zambrano, a nome dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi ai quali sono iscritti oltre due milioni di lavoratori intellettuali, intervengono per sostenere con forza l'in sede deliberante del ddl n. 1474 in Commissione Giustizia del ...