Barbara D'Urso, 'incidente' a Pomeriggio 5: fa irruzione un ragazzo senza mascherina. Lei va fuori di sé: 'Cosa stai facendo?' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'incidente' a : fa irruzione un ragazzo senza mascherina. Lei va fuori di sé: ' Cosa stai facendo? '. Contrattempo in diretta nel programma di Canale 5. La conduttrice è in collegamento con Milano, ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) '' a : faun. Lei vadi sé: '? '. Contrattempo in diretta nel programma di Canale 5. La conduttrice è in collegamento con Milano, ...

EmaBer4 : @GabrieleAdani @cjmimun Certo molto meglio Barbara D'Urso o sei cervello da La 7? - Ghignate : Barbara D'Urso era un'assidua cliente dell'hotel Rigopiano. Diciamo che la soffiata era giusta. #Lamborghini #donaVaccinoAUnMigrante - Limbolimbo18 : #contedimettiti Viviamo in tempi in cui viene tacciato di essere negazionista chiunque metta in discussione la scie… - AleViola1926 : RT @opificioprugna: Ironizzano per Barbara d'Urso in politica e per 12 anni si sono fatti rappresentare in parlamento da Antonio Razzi!… - paolostallone66 : Domanda: se Barbara D'Urso si butta in politica, la vedremo di più o di meno in TV? Cosa conviene? #cialtroneria #cialtrolandia -