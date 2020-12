Serie C | la Triestina frena il Padova e fa gioire il Sudtirol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel posticipo diC Girone B di scena all’Euganeo, ilvice capolista e lahanno chiuso sullo 0-0. Avvio agonisticamente intenso e caratterizzato dall’equilibrio, i padroni di casa provano a prendere maggiormente campo, lacomunque pronta puntualmente a ripartire e capace di tenere il possesso palla fino a conquistare un deciso predominio territoriale a cavallo del quarto d’ora. La prima conclusione è alabardata al 20?, ci prova Rizzo dai venti metri con sfera che termina a lato. Risposta patavina al 27? con uno spunto personale di Nicastro, il muro difensivo alabardato respinge la minaccia. Lo stesso Nicastro accentua vistosamente la caduta in area al 28? dopo un dribbling su Rizzo, Feliciani lascia correre senza ravvisare il penalty nè sanzionare l’attaccante. Al 32? grande occasione ...

