Rosalinda gelosa di Dayane e Sonia fa una "scenata" sul divano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 è l'amica del cuore di Dayane Mello, l'amata e odiata concorrente che è riuscita a smuovere anche il pubblico brasiliano e protagonista del famoso televoto fake. La Cannavò, nelle ultime ore, si è ingelosita per l'atteggiamento affettuoso di Dayane con Sonia Lorenzini, appena arrivata. Rosalinda gelosa di Dayane e Sonia Rosalinda Cannavò al GF Vip 5, ha fatto una scenata di gelosia nei confronti di Dayane. Si è trattata di una scenata ironica, ripresa sui social, ma che hanno lasciato aperti alcuni interrogativi sul rapporto tra le due ragazze ormai soprannominate Rosmello. Da quando è entrata Sonia Lorenzini, infatti, Dayane non perde ...

