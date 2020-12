Palermo-Casertana | le pagelle dei quotidiani | riscatto rosanero | Lucca e Rauti sugli scudi

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilriscatta la sconfitta di Foggia imponendosi per 2-0 in casa contro la.FOTO2-0, 15a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completaIsi lasciano alle spalle la caduta della scorsa settimana in casa della compagine pugliese e si riprendono la zona play-off. Le reti che hanno deciso il match del 'Barbera' sono state messe a segno da Nicolae da Lorenzoche hanno regalato a Roberto Boscaglia un'importante successo. Prestazione maiuscola quella offerta dalche avrebbe potuto segnare anche qualche rete in più, ma gli interventi di Avella e l'essere troppo frenetici ha frenato il risultato sia 2-0. Vittoria che dà la carica aidopo il passo falso della scorsa ...