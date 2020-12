Live, Magli replica alle accuse della Gregoraci: “Mi vendevo per 2 euro? Assurdo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite a Live- non è la d’Urso, Mino Magli ha smentito alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci nei suoi confronti al GF Vip 5 Domenica 14 dicembre a Live-Non è la d’Urso, Mino Magli ha replicato alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci una volta uscita dal GF Vip 5. Stando alle parole della showgirl calabrese, lui sarebbe andato sotto casa sua ad offrire delle pizze per poi chiamare i fotografi o che avrebbe fatto di tutto per guadagnarsi 2 euro. “Ha detto delle cose molto brutte su di te” ha esordito Barbara D’Urso, riguardo le dichiarazioni dell’ex gieffina su Mino. “Assurdo, io che mi sono venduto per 2 euro!” ha esclamato Mino, smentendo le ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite a- non è la d’Urso, Minoha smentitodichiarazioni di Elisabettanei suoi confronti al GF Vip 5 Domenica 14 dicembre a-Non è la d’Urso, Minohatodichiarazioni di Elisabettauna volta uscita dal GF Vip 5. Standoparoleshowgirl calabrese, lui sarebbe andato sotto casa sua ad offrire delle pizze per poi chiamare i fotografi o che avrebbe fatto di tutto per guadagnarsi 2. “Ha detto delle cose molto brutte su di te” ha esordito Barbara D’Urso, riguardo le dichiarazioni dell’ex gieffina su Mino. “Assurdo, io che mi sono venduto per 2!” ha esclamato Mino, smentendo le ...

