In Libia, ostaggio di noi stessi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella Libia del dopo Gaddafi, omnis divisa in partes tres, si delinea ormai da tempo un quadro di guerra per procura tra i sostenitori delle due fazioni in lotta per l’egemonia del territorio, ma soprattutto per i giacimenti di gas e petrolio ancora tutti da esplorare. Da una parte abbiamo Khalifa Haftar e lo LNA (Lybian National Army) per la Cirenaica, dall’altra Fayez al-Sarraj, con lo GNA (Governo di Alleanza Nazionale) ufficialmente sostenuto dall’ONU, in Tripolitania. Un Cesare vincitore fatica però a emergere. Proprio la pressione esercitata dai principali sponsor dei due reggenti più forti, non facilita i tavoli che tentano di aprirsi per mettere fine a dieci anni di scontro civile, scoppiato sul sorgere delle Primavere Arabe del 2011, con l’avallo di Hillary Clinton sotto l’influenza della sua consigliera Susan Rice (appena ritornata ai posti di comando a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nelladel dopo Gaddafi, omnis divisa in partes tres, si delinea ormai da tempo un quadro di guerra per procura tra i sostenitori delle due fazioni in lotta per l’egemonia del territorio, ma soprattutto per i giacimenti di gas e petrolio ancora tutti da esplorare. Da una parte abbiamo Khalifa Haftar e lo LNA (Lybian National Army) per la Cirenaica, dall’altra Fayez al-Sarraj, con lo GNA (Governo di Alleanza Nazionale) ufficialmente sostenuto dall’ONU, in Tripolitania. Un Cesare vincitore fatica però a emergere. Proprio la pressione esercitata dai principali sponsor dei due reggenti più forti, non facilita i tavoli che tentano di aprirsi per mettere fine a dieci anni di scontro civile, scoppiato sul sorgere delle Primavere Arabe del 2011, con l’avallo di Hillary Clinton sotto l’influenza della sua consigliera Susan Rice (appena ritornata ai posti di comando a ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: In Libia, ostaggio di noi stessi - HuffPostItalia : In Libia, ostaggio di noi stessi - ASander2015 : @luigidimaio @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @GagliardoneS Gli ITALIANI vorrebbero, anzi VOGLIAMO, avere con estre… - FI_economia : RT @BarbaraMasini_: Oltre ai #pescatori di #mazara bloccati in #libia, per @luigidimaio altre 2 navi italiane restano da giugno al largo di… - MariaArrigo1 : Vorrei vivere in un Paese in cui i pescatori siciliani tenuti in ostaggio in Libia abbiano maggiore attenzione dell… -