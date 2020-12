'Fate una carezza a mio padre ricoverato per covid per il suo compleanno', medici e infermieri rispondono all'appello (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Fate una carezza a mio padre da parte di tutta la nostra famiglia '. Questo è l'appello che Morena Vinci ha affidato alla rete, chiedendo su Facebook la condivisione del suo post per far in modo che ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'unaa mioda parte di tutta la nostra famiglia '. Questo è l'che Morena Vinci ha affidato alla rete, chiedendo su Facebook la condivisione del suo post per far in modo che ...

fanpage : Nei giorni scorsi Morena aveva fatto un appello sul web. In poche ore in tanti hanno condiviso il post e alcune in… - CarloCalenda : Qui invece i soavi cugini (di FdI) leghisti sono alle liste di proscrizione in stile guerra civile Romana. Ma vi da… - borghi_claudio : @La7tv Fate vedere questo allo smemorato. @andrea_pancani #coffeebreakla7 - zazoomblog : Fate una carezza a mio padre ricoverato per covid per il suo compleanno medici e infermieri rispondono allappello -… - nimrithatgirl : fate una canzone insieme adesso. -