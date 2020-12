Lukaku è pronto al riscatto sin da subito: obiettivo nel mirino (TS) (Di domenica 13 dicembre 2020) Il ricordo fresco dell'eliminazione dalla Champions League rendono il belga un giocatore ' furioso ', come sottolinea il quotidiano. Per questo motivo, c'è grande voglia di riscatto immediato nel ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 13 dicembre 2020) Il ricordo fresco dell'eliminazione dalla Champions League rendono il belga un giocatore ' furioso ', come sottolinea il quotidiano. Per questo motivo, c'è grande voglia diimmediato nel ...

LucaAndreu : RT @GioC2392: '250 milioni' analizziamoli: 40 Barella, 75 Lukaku (voluto da Conte se no piero era pronto all'intrallazzo con la Fiore per R… - EltonRichStarr : RT @GioC2392: '250 milioni' analizziamoli: 40 Barella, 75 Lukaku (voluto da Conte se no piero era pronto all'intrallazzo con la Fiore per R… - GioC2392 : '250 milioni' analizziamoli: 40 Barella, 75 Lukaku (voluto da Conte se no piero era pronto all'intrallazzo con la F… - InterCM16 : @Birillooo Lautaro ha sempre avuto la stessa fiducia da parte di conte di Lukaku. Naturalmente Lukaku è più pronto - interchannel_ic : -