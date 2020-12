(Di domenica 13 dicembre 2020) L'Atalanta, macchina da guerra in Champions, trova il primo gol al 44' con Gosens, poi dilaga nella ripresa. Una punizione indovinatissima di Malinovskyi e un colpo di testa del terzino Toloi chiudono il conto. I viola restano laggiù, laggiù, nei bassifondi della classifica. E con un calendario, spaventoso

FirenzePost : Fiorentina travolta dall’Atalanta (3-0). Non bastano Dragowski e la formazione operaia di Prandelli. Pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina travolta

Corriere Fiorentino

Bergamo, 13 dicembre 2020 - L’Atalanta ritrova la vittoria in campionato dopo 43 giorni e passeggia sulle macerie di una Fiorentina in caduta libera, tenuta a galla solo dalle p ...L’Atalanta, macchina da guerra in Champions, trova il primo gol al 44' con Gosens, poi dilaga nella ripresa. Una punizione indovinatissima di Malinovskyi e un colpo di testa del ...