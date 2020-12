LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: Innerhofer sesto, subito un Paris che fa ben sperare (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG 10.54 16 centesimi di vantaggio per Pinturault al primo intermedio, 0.31 di ritardo al secondo. 10.53 Caviezel inizia a sognare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. L’americano Cochran-Siegle è 14° a 3?16. Ora attenzione al francese Pinturault, che si gioca punti pesantissimi per la classifica generale. Odermatt al momento è decimo. 10.52 Dominik Paris ci ha lasciato buone sensazioni. E’ l’approccio alla gara che ci ha convinto: non sembrava fermo da un anno, tutt’altro. Gli errori ci sono stati, ma è inevitabile dopo una lunga inattività. Già da Bormio, a fine dicembre, ci aspettiamo l’azzurro nelle prime posizioni. 10.51 Jansrud limita i ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL10.54 16 centesimi di vantaggio per Pinturault al primo intermedio, 0.31 di ritardo al secondo. 10.53 Caviezel inizia a sognare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. L’americano Cochran-Siegle è 14° a 3?16. Ora attenzione al francese Pinturault, che si gioca punti pesantissimi per la classifica generale. Odermatt al momento è decimo. 10.52 Dominikci ha lasciato buone sensazioni. E’ l’approccio alla gara che ci ha convinto: non sembrava fermo da un anno, tutt’altro. Gli errori ci sono stati, ma è inevitabile dopo una lunga inattività. Già da Bormio, a fine dicembre, ci aspettiamo l’azzurro nelle prime posizioni. 10.51 Jansrud limita i ...

