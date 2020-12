Influenza stagionale quasi sparita La spiegazione degli esperti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 12 dicembre 2020) L'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e la certosina e costante igiene delle mani, i tre “pilastri” nel contrasto alla pandemia di COVID-19, ci stanno proteggendo anche dall', come del resto ipotizzato (e sperato) dagliprima dell'avvio della stagione fredda. L'incidenza dei casi in Italia è infatti talmente contenuta rispetto alla media da essere al di sotto della soglia basale, e tutto lascia presupporre che avremo dei mesi “tranquilli” dal punto di vista epidemiologico, anche se è ancora troppo presto per cantare vittoria. Se dovesse perdurare questa situazione ci saranno grandi vantaggi anche nella lotta al coronavirus SARS-CoV-2, dato che nel corso dell'inverno potrebbe dar vita alla temuta (e per alcuni scienziati praticamente certa) terza ondata. A dimostrare che le misure anti COVID stanno limitando la ...