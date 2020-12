Vettel, ultima in rosso con casco speciale. E anche Leclerc lo saluta (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ultima gara di Sebastian Vettel con la Ferrari in F.1 finisce sui caschi del tedesco e del compagno di squadra Charles Leclerc. Il 4 volte iridato ha sfoggiato nelle libere di Abu Dhabi una livrea ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'gara di Sebastiancon la Ferrari in F.1 finisce sui caschi del tedesco e del compagno di squadra Charles. Il 4 volte iridato ha sfoggiato nelle libere di Abu Dhabi una livrea ...

SkySportF1 : Vettel, il casco per l'ultima in Ferrari. Cavallino 'luminoso' e 'Grazie ragazzi'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - ItaSportPress : Ferrari, l'ultima gara di Vettel con casco speciale (VIDEO) - - Bertolca10 : Casco speciale sia per #Vettel, sia per #Leclerc che omaggia il compagno all'ultima gara in rosso. Bellissimi entra… - zHenjo_SJF : ULTIMA di #SEB in ROSSO #FERRARI E' arrivato il momento dei saluti. Quest'anno è stato un calvario, e voglio rico… - Nicosig1997 : RT @PieroLadisa: È proprio dura pensare che domenica sarà l'ultima gara di #Vettel con la Ferrari. Difficile abituarsi all'idea di non vede… -