Pronostici e quote Serie C quindicesima giornata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domani prenderà il via la quindicesima giornata della Serie C e tante saranno le sfide interessanti. Si comincia domani alle 14.30 con la gara tra Como e Carrarese del girone A, che di fatto apre il turno, e si chiude Lunedì alle 18 con Padova-Triestina del girone B. Ecco di seguito Pronostici e quote degli incontri di Serie C. Pronostici e quote Serie C, Girone A Como-Carrarese 1 (2,30); Gol (1,77) Ad aprire questa tornata di sfide è la gara tra il Como e la Carrarese. In palio c’è il terzo posto o possibile secondo, in base a ciò che farà la Pro Vercelli. Nell’ultima gara i padroni di casa hanno pareggiato con il Pontedera, mentre gli ospiti hanno subito una sconfitta per mano della Pergolettese. Entrambe avranno sicuramente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domani prenderà il via ladellaC e tante saranno le sfide interessanti. Si comincia domani alle 14.30 con la gara tra Como e Carrarese del girone A, che di fatto apre il turno, e si chiude Lunedì alle 18 con Padova-Triestina del girone B. Ecco di seguitodegli incontri diC.C, Girone A Como-Carrarese 1 (2,30); Gol (1,77) Ad aprire questa tornata di sfide è la gara tra il Como e la Carrarese. In palio c’è il terzo posto o possibile secondo, in base a ciò che farà la Pro Vercelli. Nell’ultima gara i padroni di casa hanno pareggiato con il Pontedera, mentre gli ospiti hanno subito una sconfitta per mano della Pergolettese. Entrambe avranno sicuramente ...

infobetting : Union Berlin-Bayern Monaco (venerdì 11 dicembre, ore 18:30): formazioni, - infobetting : Lens-Montpellier (sabato 12 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - ENJOYBET_OIA : #Enjoybet #scommesse calcio #SerieA: arriva il tour de force del campionato Che dire di #Genoa VS #Juventus che i… - Betaland_it : #Genoa vs #Juventus: una partita scritta? Intanto si punta sulla voglia di fare gol di #Ronaldo e compagni, con il… - infobetting : Everton-Chelsea (sabato, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Pronostici quote Scommesse 11^ giornata Serie A: quote e pronostico di Sassuolo-Benevento Calcio d'Angolo Pronostici e quote Serie C quindicesima giornata

Domani prenderà il via la quindicesima giornata della Serie C e tante saranno le sfide interessanti: ecco di seguito pronostici e quote degli incontri.

Pronostici Bundesliga, ecco le quote dell’undicesima giornata!

Bentornati all’Angolo Betting su Generation Sport! Ed eccoci di nuovo con i pronostici targati Superscommesse.it sull’undicesima giornata di Bundesliga. Iniziamo con l’anticipo Wolfsburg-Eintracht. Un ...

Domani prenderà il via la quindicesima giornata della Serie C e tante saranno le sfide interessanti: ecco di seguito pronostici e quote degli incontri.Bentornati all’Angolo Betting su Generation Sport! Ed eccoci di nuovo con i pronostici targati Superscommesse.it sull’undicesima giornata di Bundesliga. Iniziamo con l’anticipo Wolfsburg-Eintracht. Un ...