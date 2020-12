Lazio, Inzaghi: «Champions? Non saremo la Cenerentola degli ottavi» – VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del prossimo turno di Champions League – VIDEO Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del prossimo turno di Champions League. «Sono contentissimo per quanto fatto in Champions League. Abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i miei ragazzi e la società. Dopo questa grande gioia, dobbiamo essere bravissimi a trasferire questa euforia sul campo. Il tempo è brevissimo. Domani avremo una partita molto molto complicata da affrontare nel migliore dei modi. Non saremo la Cenerentola degli ottavi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simone, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa del prossimo turno diLeague –Simone, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa del prossimo turno diLeague. «Sono contentissimo per quanto fatto inLeague. Abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i miei ragazzi e la società. Dopo questa grande gioia, dobbiamo essere bravissimi a trasferire questa euforia sul campo. Il tempo è brevissimo. Domani avremo una partita molto molto complicata da affrontare nel migliore dei modi. Nonla». Leggi su Calcionews24.com

