Giampaolo: “Felice della stima di Cairo, ma servono i risultati” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha presentato la sfida di campionato con l’Udinese in conferenza stampa. Sarà una partita ostica, l’Udinese è in un buon momento. Siamo preparati per affrontarla al meglio. Non si vive di giustificazioni ma di fatti ed è ciò che chiedo a loro. Sono felice della stima di Cairo ma non è sufficiente perché dobbiamo fare risultati. I gol subiti sono una mia responsabilità. Il derby lo abbiamo perso per dettagli, lo confermo. Le scelte di formazione le faccio in funzione della partita, voglio tenere tutti i giocatori pronti. So che un momento così fa parte del calcio, il mio focus è sempre verso i calciatori. Segre ha commesso un’ingenuità, gli ho parlato. Ma è un ragazzo che lavora seriamente, non c’è bisogno di crocifiggerlo. La contestazione è figlia del momento, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Marco, allenatore del Torino, ha presentato la sfida di campionato con l’Udinese in conferenza stampa. Sarà una partita ostica, l’Udinese è in un buon momento. Siamo preparati per affrontarla al meglio. Non si vive di giustificazioni ma di fatti ed è ciò che chiedo a loro. Sono felicedima non è sufficiente perché dobbiamo fare risultati. I gol subiti sono una mia responsabilità. Il derby lo abbiamo perso per dettagli, lo confermo. Le scelte di formazione le faccio in funzionepartita, voglio tenere tutti i giocatori pronti. So che un momento così fa parte del calcio, il mio focus è sempre verso i calciatori. Segre ha commesso un’ingenuità, gli ho parlato. Ma è un ragazzo che lavora seriamente, non c’è bisogno di crocifiggerlo. La contestazione è figlia del momento, ...

napolista : Giampaolo: “Felice della stima di Cairo, ma servono i risultati” L’allenatore del Torino in conferenza: “La nostra… - fallo_felice : By Giampaolo Sgura - fallo_felice : By Giampaolo Sgura - fallo_felice : by Giampaolo Sgura - fallo_felice : By Giampaolo Sgura -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo “Felice Caserta, ricordare don Mario Vallarelli nel giorno del centenario della nascita l'eco di caserta