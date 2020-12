Caldirola presto papà | è incinta la fidanzata Roberta

Leggi su anteprima24

Benevento – La brutta notizia legata all'infortunio che lo terrà fuori fino all'anno nuovo e che ha costretto il Benevento a depennarlo dalla lista ufficiale in favore di Del Pinto, sono state mitigate da una lieta novella. Lucadiventeràe ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore della Strega con post eloquente su instagram. La compagna del difensore giallorosso è la beneventanaMercurio, ritratta nella foto con un accenno di pancino. Notizia confermata dalla stessa sannita, balzata agli onori della cronaca per la partecipazione a Temptation Island. Il coronamento di un amore reso noto dopo la promozione in serie A del Benevento. Alla coppia gli auguri della redazione di Anteprima24.