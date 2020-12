L’Inter non vince in Champions League, il Borussia M’Gladbach aspetta il fischio finale ed esulta così… (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Borussia M'Gladbach fa festa nonostante la sconfitta contro il Real Madrid. I tedeschi hanno superato il girone di Champions League grazie anche al mancato successo dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra ha atteso il triplice fischio dei nerazzurri per poi dare inizio ad una pazza esultanza.caption id="attachment 1063361" align="alignnone" width="546" Borussia M'Gladbach (Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) IlM'Gladbach fa festa nonostante la sconfitta contro il Real Madrid. I tedeschi hanno superato il girone digrazie anche al mancato successo dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra ha atteso il triplicedei nerazzurri per poi dare inizio ad una pazzanza.caption id="attachment 1063361" align="alignnone" width="546"M'Gladbach (Instagram)/caption ITA Sport Press.

stebellentani : Non so se ci rendiamo conto. Conte ha messo in campo una formazione peggiore (nessuno tiene fuori eriksen quando de… - Inter : ?? | AUGURI Anche da lontano, non rinunciamo alla magia del Natale: colora di nerazzurro i tuoi auguri con l'Inter… - Inter : ? | MAGIA Vuoi sapere dove trovare l’Inter Christmas Collection? Spoiler: non chiederlo a Lautaro. ?????… - IAmBaraaa : RT @raffaelecaru: Io, poi, questa maleducazione di #Conte non l'ho vista. Ha perso e gli puoi dire tutto. Ma non che l'inter ha fatto pas… - interistiplus : Antonio Conte vai via. Non sei degno di rappresentare l’@Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter non Shakhtar-Inter: nerazzurri in Ucraina con più fiducia BetStars News – Italia L'Inter è stata eliminata dalla Champions League, non ...

L’Inter avrebbe dovuto vincere per superare il Borussia Mönchengladbach e qualificarsi agli ottavi come seconda classificata dietro il Real Madrid, ma a San Siro non è riuscita a sbloccare la...

Champions League, l'Inter è l'unica italiana ad andar ...

L’Inter ha fatto in tempo a rimettersi in ordine in campionato ma in Champions League no, non ne ha avuto la forza, la concentrazione, la determinazione. L’Inter non riesce a creare gioco,...

Addio Champions e niente Europa League. L'Inter fa 0-0 con ...

L'Inter è eliminata dall'Europa. Dalla Champions League, ovviamente, ma il quarto posto nel girone non regala neanche il salvagente Europa.

L’Inter avrebbe dovuto vincere per superare il Borussia Mönchengladbach e qualificarsi agli ottavi come seconda classificata dietro il Real Madrid, ma a San Siro non è riuscita a sbloccare la...L’Inter ha fatto in tempo a rimettersi in ordine in campionato ma in Champions League no, non ne ha avuto la forza, la concentrazione, la determinazione. L’Inter non riesce a creare gioco,...L'Inter è eliminata dall'Europa. Dalla Champions League, ovviamente, ma il quarto posto nel girone non regala neanche il salvagente Europa.