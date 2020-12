La canzone di Natale di Radio Deejay 2020 è «It’s All About Love» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci sono due ospiti speciali, nella canzone di Natale di Radio Deejay, che anche quest'anno ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano. Si intitola It’s All About Love ed è la versione “rivisitata” del brano Season of Love del musical Rent. A ideare l'arrangiamento e il testo, irriverentemente natalizio, è stato Rocco Tanica. A guidare l'improbabile coro del collettivo All Star Deejay, cioè tutte le voci della Radio, supportate dalla vocal coach Paola Folli, ovviamente, ci sono Elio e le storie tese, oltre a due ospiti d'eccezione. La cantante Elisa, infatti, partecipa alla canzone, con uno special nella seconda parte che aggiunge alla canzone scherzosa un prezioso tocco ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci sono due ospiti speciali, nelladidi, che anche quest'anno ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano. Si intitolaAlled è la versione “rivisitata” del brano Season ofdel musical Rent. A ideare l'arrangiamento e il testo, irriverentemente natalizio, è stato Rocco Tanica. A guidare l'improbabile coro del collettivo All Star, cioè tutte le voci della, supportate dalla vocal coach Paola Folli, ovviamente, ci sono Elio e le storie tese, oltre a due ospiti d'eccezione. La cantante Elisa, infatti, partecipa alla, con uno special nella seconda parte che aggiunge allascherzosa un prezioso tocco ...

Ultime Notizie dalla rete : canzone Natale Le canzoni di Natale più belle di sempre L'HuffPost La canzone di Natale di Radio Deejay 2020 è «It’s All About Love»

Quest'anno il gruppo vocale Deejay All Stars guidato da Elio e le storie tese conta due ospiti speciali: Elisa e Rocco Siffredi ...

Tiziano Ferro, cosa sappiamo del nuovo singolo "Casa a Natale"

L'artista è anche protagonista di una importante iniziativa benefica. Ecco di cosa si tratta. >>>SCOPRI TIMMUSIC! >>>ASCOLTA CASA A NATALE DI TIZIANO FERRO! La canzone natalizia.

