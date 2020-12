(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha sottoscritto contrattisostenibili con primari istituti bancari per un ammontare complessivo di 4,35 miliardi di euro legati al raggiungimento deglidi(SDG) delle Nazioni Unite. Le modifiche contrattuali – spiega una nota – hanno riguardato contrattiin essere di Eni, di cui Euro 1,5 miliardi di finanziamenti, Euro 2,4 miliardi di linee di credito committed e Euro 450 milioni di derivati per la copertura del rischio tasso. Le modifiche contrattuali hanno trasformato i finanziamenti e le linee di credito in “Sustainability Linked Loan”, ed i derivati per la copertura del rischio tasso in “SDG linked Interest Rate Swap” in conformità con i Sustainability Linked Loan Principles. Gli elementi di sostenibilità sono stati introdotti ...

andrea_morby : $ENI - Eni: collega strumenti finanziari a Sdg delle Nazioni Unite -

Ultime Notizie dalla rete : Eni collega

Il Messaggero

Eni ha sottoscritto contratti finanziari sostenibili con primari istituti bancari per un ammontare complessivo di 4,35 miliardi di euro legati ...La società ha sottoscritto contratti finanziari sostenibili con primari istituti bancari per 4,35 mld € complessivi ...Collegare i nostri strumenti finanziari agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è per noi un impegno forte e concreto, attraverso il quale vogliamo trasmettere al mercato e ai...Eni collega strumenti finanziari a obiettivi sviluppo sostenibile ONU Giovedì 10 Dicembre 2020 (Teleborsa) - Eni ha sottoscritto contratti finanziari sostenibili con primari istituti bancari per un...ENI GAS E LUCE Consumare meglio e meno. Offerte per la tua energia in casa e in ufficio. ENISPACE Lavorare e crescere insieme. La piattaforma dedicata ai fornitori attuali e futuri di Eni. Tutti Comunicati Stampa News Storie Video Podcast Progetti ...