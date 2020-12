Credem sospende i mutui nelle zone colpite dal maltempo | Campania compresa

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A seguito delche ha colpito diverse regioni italiane,vuole dimostrare profonda vicinanza al territorio. In particolare, le famiglie e le imprese con residenza o sede legale e operativaregioni interessate (Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,, Provincia autonoma di Bolzano, Lazio e Abruzzo), titolari diipotecari relativi ad edifici sgomberati e/o danneggiati anche parzialmente che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento corredata da un’autocertificazione che attesti il ...

A seguito del maltempo che ha colpito diverse regioni italiane, Credem vuole dimostrare profonda vicinanza al territorio. In particolare, le famiglie e le imprese con residenza o sede legale e operati ...REGGIO EMILIA – Il Gruppo Credem ha deciso di andare incontro alle famiglie e alle imprese con residenza o sede legale nelle zone colpite dalle ultime alluvioni. I titolari di mutui ipotecari relativi ...