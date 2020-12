Conte fa un passo: «Nessun poteresottratto ai ministri, coinvolgeremo tutti» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il colloquio: un colossale fraintendimento sulla governance. Ci sarà il confronto in Consiglio tra di noi e in Parlamento Leggi su corriere (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il colloquio: un colossale fraintendimento sulla governance. Ci sarà il confronto in Consiglio tra di noi e in Parlamento

SoniaOranges : Conte fa un passo: «Nessun potere sottratto ai ministri, non sto commissariando la politica» - tupacshakurmofo : RT @Corriere: Conte fa un passo: «Nessun poteresottratto ai ministri, non sto commissariando la politica» - AvvMennillo : Conte fa un passo: «Nessun poteresottratto ai ministri, non sto commissariando la politica» - AvvMennillo : Conte fa un passo: «Nessun poteresottratto ai ministri, non sto commissariando la poli... - carlossartori19 : QUESTA DOMANDA CHE HAI FATTO A CONTE NON TE LA PASSO, NON DEVI CHIEDERE L'ELEMOSINA SU PROBLEMI VERI, MAI UMILIAR… -