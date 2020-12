Noi siamo rivoluzione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 50 di Vanity Fair in edicola fino al 15 dicembre 2020 Essere umani: l’eredità di questo 2020. Essere umani, feriti a morte, salvati gli uni dagli altri. A partire da quei giorni di fine febbraio, quando le prime macerie della pandemia stavano crollando e la parola tragedia suonava ancora acerba: alcuni però erano già in soccorso. Fu John Steinbeck a dire che la salvezza è il gesto, mai la speranza: e il gesto per Chiara Ferragni e Fedez è stato guardarsi, e domandarsi cosa avrebbero potuto fare subito per la catastrofe. «Eravamo in montagna con Leone e ascoltavamo le notizie su un potenziale contagio. Doveva iniziare ancora tutto. Abbiamo detto ai ragazzi di chiudere gli uffici e siamo tornati a Milano. Poi ci siamo chiesti: e ora?». È il punto interrogativo che cambia la traiettoria di quattro milioni e mezzo di euro, i soldi che saranno messi insieme attraverso la raccolta fondi più importante d’Europa, innescata proprio da Fedez e Ferragni, destinati a un nuovo reparto-Covid dell’ospedale San Raffaele di Milano. Fedez: «Tengo sempre a non rivendicare la paternità dell’atto della terapia intensiva perché realmente è un puzzle a cui se anche fosse mancato solo un pezzo, penso alle tante persone che hanno raccolto l’appello, non si sarebbe potuto realizzare. Noi siamo stati solo una miccia». Una miccia che rappresenta anche una rivendicazione della nostra epoca: l’effetto dei social network nella loro forma esecutiva, magnificamente concreta. The saving hand, direbbe Steinbeck: l’azione che dà il via al furore.Chiara: «In passato fare beneficenza significava destinare una somma, accertarsi che arrivasse a destinazione, ma poi il tutto finiva lì. Invece adesso avevamo bisogno di un impatto a lungo termine, una forza diversa. Lo richiedeva la paura che avevamo intorno». F: «Sì, ha deciso la tragedia. E così lo scenario che abbiamo vissuto non ha fatto altro che mettere in risalto da un lato il senso civico e la responsabilità sociale, dall’altro l’irresponsabilità. Come se fosse una sorta di liquido di contrasto che ha tirato fuori i tratti positivi e quelli negativi delle persone principalmente esposte. E credo, in generale, di tutti noi». C: «Siamo stati subito concordi nel volere agire. Federico voleva muoversi nell’immediato, io spingevo per organizzare qualcosa che potesse coinvolgere tante persone dove ci fosse davvero la necessità». E quando uno tira da una parte e l’altro dall’altra, chi la spunta?F: «Ho sempre avuto una componente un po’ anarchica. Vengo dai gruppi di contestazione. Non andavo a lanciare le bombe carta perché non ho mai avuto quello spirito. Poi, ho fatto il mio primo X Factor e ho iniziato a dire come la pensavo. Sono sempre stato interessato al senso di giustizia e credo di avere una visione disincantata del mondo e del mio Paese. Mi appassiona lottare per qualcosa in cui credo. Mi anima». C: «Tranne quando è preso male e allora non parla». La scrittrice Dorothy Parker diceva che risparmiare parole potesse significare tre cose: noia, cinismo, entrambe.F: «Per quanto mi riguarda direi cinismo e ironia». C: «Quando ho conosciuto Fede una delle cose che più mi ha colpita è stato proprio il suo non prendersi troppo sul serio, mentre io all’epoca ero circondata da persone che mi prendevano molto sul serio e pensavo che fosse giusto così. Credevo che la mia parte più ironica fosse riservata a un contesto più personale, mentre a livello di personaggio dovessi essere più istituzionale. Invece è proprio bello questo binomio, essere istituzionali e dare i messaggi giusti ma al tempo stesso essere simpatici, alla mano e soprattutto autoironici. Ed è una cosa che ho imparato da lui: non gli toglieva niente come artista, ma al contrario aggiungeva qualcosa». Fedez, per la proprietà transitiva hai dissacrato il mondo della moda.F: «Non subisco minimamente il fascino di quel mondo: mi piace destrutturarlo. Mi provoca ilarità quanto si prendono sul serio. C’è un detto: “Non prendere la vita troppo sul serio tanto non ne uscirai vivo”. Credo che ogni tanto dovrebbero ricordarselo». Però ammettilo che ti «veste» Chiara Ferragni.F: «Il mio gusto è cambiato molto da quando sto con lei. A parte in casa, che metto canotta e sto vestito da punk-a-bestia». C: «Anche questo è un po’ il nuovo modo, la nuova corrente verso cui l’ambiente moda si sta affacciando. Il prendersi sempre meno sul serio, il poter ridere di quello che si è – mai ridicolizzandosi, certo». Parli della moda come se stesse scontando una metamorfosi.C: «Quando ho iniziato con il blog era un mondo molto snob e superficiale, fatto solo di conoscenze, di famiglie. Ora è più giocoso, più ironico per l’appunto, ed è molto attento alle diversità, a rappresentare tutti e alla body positivity. Sicuramente sono concetti che oggi il settore usa anche perché vanno di moda, ma se penso che una ragazzina o un ragazzino si sentano più inclusi per questo motivo, per me è decisivo. Questo cambiamento è avvenuto tantissimo attraverso i social». Il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han sostiene che i social siano la riproduzione dell’uguale. L’esposizione dell’individuo è talmente massiccia che ciascuno finisce per perdere il proprio tratto distintivo. C’è un’illusione di unicità, quando invece si verifica una costante erosione di noi stessi.F: «La domanda più gettonata che ci viene fatta dall’inizio è proprio relativa al fatto che noi raccontiamo la nostra vita, h24, sui social. Ma se prendiamo una storia su Instagram dobbiamo pensare che sono circa quindici secondi, ne pubblicassimo anche cinquanta al giorno – ma sono meno, una ventina – sarebbe comunque niente rispetto all’intera nostra giornata». Certo, ma è comunque un atto esplicito. Voi aprite un obiettivo mediatico anche su vostro figlio, per esempio.F: «Lo abbiamo voluto in quanto siamo due personaggi sovraesposti con una buona dose di narcisismo». C: «Quando ho iniziato e i social erano agli albori avevo la sensazione di dover pubblicare in continuazione, di creare sempre contenuti e in un certo modo. Poi, con il passare degli anni, ho scoperto che sui social vince essere sé stessi. E quest’anno proprio i social sono stati la benzina per fare tante cose. L’highlight delle giornate era vedere cosa succedeva in Italia e nel mondo e dare un contributo in qualche modo. Se non ci fossero stati i social sarebbe stato tutto anestetizzato. In un momento in cui siamo isolati, i social ci danno la percezione di essere ancora tutti collegati al mondo e di poter fare qualcosa di utile per la società». F: «Semplicemente esistono i social network utilizzati in maniera intelligente, virtuosa e propositiva esattamente come esiste la televisione fatta bene e fatta male, gli articoli di giornale fatti bene e fatti male. Esiste una dicotomia insita a qualsiasi tipo di piattaforma. Fino a ieri la narrazione era come se Internet fosse solo un luogo in cui male informarsi, dove sfogare gli istinti più biechi e bassi dell’essere umano». Non avete voglia di silenzio? Di sottrarvi un po’ al rumore della condivisione mediatica?C: «Da parte mia sento – e penso di poterlo dire anche per Fede – che quando ho bisogno di riflettere posso prendermi quello spazio senza sentirmi in colpa per il mio silenzio». Odio in Rete: il 2020 è stata l’arena per eccellenza.C: «Sono stata abituata a tanto hating nei miei confronti, a essere tanto sminuita. Lo capisco, soprattutto anni fa molte persone faticavano a comprendere chi fossi e cosa facessi e perché quello che facevo aveva un valore e un potenziale, a quei tempi serviva una marcia in più per capirlo. Io però ho sempre creduto tanto nell’ispirare le persone e nel farmi ispirare, questo è sempre stata la parte dei social e di Internet che mi è piaciuta maggiormente, trovare persone che ti migliorano e ti portano cose positive. Io, a mia volta, ho cercato sempre di essere così». Empatia e ironia: credo siano queste le parole che potrebbero definirvi.F: «L’ironia per me è il privé dell’intelligenza, l’ho sempre detto». C: «Sono molto appassionata di umanità. Da quando sono madre mi sento dieci volte più empatica». E da marzo Leone avrà una sorellina.C: «Penso che per un uomo essere padre di una femmina sia ancora più potente. Fede impazzirà». F: «Credo di poter alzare un po’ l’asticella e andare oltre il genitore che ti ha dato tutto, idealmente mi piacerebbe che i miei figli fossero orgogliosi di ciò che facciamo al di là del nostro lavoro. Far capire che la responsabilità sociale che si ha quando si raggiungono certi obiettivi è importante tanto quanto gli obiettivi stessi». Genitorialità e questo 2020: mi sembrano le due forze che abbiano indirizzato la vostra progettualità sulla costante etica. Come se la scintilla della raccolta delle risorse per il reparto Covid del San Raffaele, e poi per il fondo dei lavoratori di musica e spettacolo, siano stati solo l’inizio di una direzione specifica anche nel 2021.C: «Le donne. In questo momento per me è importante la parità di genere. In casa nostra ovviamente esiste, ma in generale è un problema a cui bisogna far fronte. Per esempio, è ancora difficile trovare donne CEO mamme: vorrei far vedere alla dimensione femminile che questo è possibile. Non voglio solo raccontare la mia storia, ma essere un mezzo attraverso cui altre donne possano esprimersi». F: «Io sto cercando di riqualificare Rozzano, la città dove sono cresciuto. A livello imprenditoriale, durante il lockdown, ho fatto poi un’operazione con una realtà quotata in Borsa vendendo il 51% della mia società: il risultato è che mi sono trovato a lavorare con le banche. La scommessa è far capire a questi mondi così lontani quanto sia fondamentale comunicare il proprio codice etico e le proprie attività filantropiche. È davvero fondamentale: più che raccontare conti e tassi». Etica, ma sempre un senso forte per gli affari.F: «Certo. Ma in modo diverso: la totalità delle attività che sponsorizzo su Instagram ha una parte satellite dedicata alla filantropia. Con Rilastil abbiamo fatto una cosa legata al reparto di un ospedale, Amazon ha donato 1 milione di euro per Scena Unita (il fondo per i lavoratori di musica e spettacolo creato da Fedez in risposta alla pandemia, ndr). Tutto quello che faccio lo faccio costruendo in parallelo un’attività filantropica che, percepita o meno come paracula, alla fine dell’anno porta risultati importanti». E la musica?F: «La musica la vivo ormai davvero come una passione. A oggi ho la fortuna di aver fatto diventare il mio lavoro altro, e far tornare la musica un primo amore. Se devo tirare le somme sono contento di essere qui, di cosa è stato fatto: e mi riferisco soprattutto al 2020. Sono felice dell’atto celebrativo di una situazione, di un movimento che abbiamo innescato». Movimento o rivoluzione?C: «Non siamo gli unici protagonisti, ma io mi sento al centro di una rivoluzione portata avanti da tante persone e cose che succedono nel mondo». F: «Io sono in rivoluzione con me stesso». C: «Il 2021 sarà la rivoluzione». Foto: Max Vadukul