L’Argentina ancora in lutto | è morto l’ex Ct albiceleste Sabella

Alejandro Sabella è morto. Il calcio argentino nell'arco di pochi giorni ha dovuto dire addio a due delle figure più rappresentative dell'Argentina. Il mondo del calcio, in modo particolare quello argentino, non trova pace. Alla morte di Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio mondiale, fa seguito quella di Alejandro Sabella, ex allenatore della Nazionale.

