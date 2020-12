I manifesti Pro Vita contro la pillola abortiva rimossi o “reinterpretati” in tutta Italia – Le foto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La nuova campagna della Onlus Pro Vita e Famiglia contro la pillola abortiva Ru486 non s’è attirata grandi simpatie nelle principali città Italiane. L’iniziativa era partita nei giorni scorsi con l’affissione di manifesti che mostravano una donna caduta a terra perché avvelenata, come Biancaneve, dal morso dato a una mela, ancora stretta nella sua mano destra. Sopra l’immagine, la scritta: «Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la Vita e la salute della donna e uccide il figlio nel grembo». I manifesti sono apparsi a Milano, Verona, Roma e altre città, con l’obiettivo dichiarato di «risvegliare la conoscenza e le coscienze delle persone, perché non vengano raccontate falsità ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La nuova campagna della Onlus Proe FamiglialaRu486 non s’è attirata grandi simpatie nelle principali cittàne. L’iniziativa era partita nei giorni scorsi con l’affissione diche mostravano una donna caduta a terra perché avvelenata, come Biancaneve, dal morso dato a una mela, ancora stretta nella sua mano destra. Sopra l’immagine, la scritta: «Prenderesti mai del veleno? Stop allaRu486, mette a rischio lae la salute della donna e uccide il figlio nel grembo». Isono apparsi a Milano, Verona, Roma e altre città, con l’obiettivo dichiarato di «risvegliare la conoscenza e le coscienze delle persone, perché non vengano raccontate falsità ...

pdnetwork : Questa è l’ultima campagna promossa da Pro Vita e Famiglia l’ennesimo tentativo del gruppo antiabortista di aggredi… - CristianiToday : Non è la prima volta che una campagna di Pro Vita & Famiglia suscita forti polemiche. Così come non è la prima volt… - Rita_Sberna : Non è la prima volta che una campagna di Pro Vita & Famiglia suscita forti polemiche. Così come non è la prima volt… - RossGuadagno : Comune di Perugia: Via i manifesti Pro Vita dall'Umbria - Firma la petizione! - Dome689 : RT @Open_gol: L'ultima campagna Pro Vita non ha avuto molta fortuna -

Ultime Notizie dalla rete : manifesti Pro Bori, rimuovere i manifesti pro vita Agenzia ANSA Manifesti Pro Vita & Famiglia, Battistini: "Diseducativi e offesa alle donne"

"L’iniziativa dell’associazione Pro Vita & Famiglia è un´offesa alle donne, alla libertà, alla scienza e alle conquiste democratiche che sono state condotte con sacrificio nel nostro Paese. Una inizia ...

Manifesti anti abortisti, gli attivisti del Liguria Pride li denunciano al garante: “Il Comune li rimuova”

Genova. Anche la comunità Lgbt va all’attacco contro i manifesti anti-abortisti fatti affiggere in diverse città d’Italia dall’associazione Pro-Vita e chiede al Comune di Genova di rimuoverli come è s ...

"L’iniziativa dell’associazione Pro Vita & Famiglia è un´offesa alle donne, alla libertà, alla scienza e alle conquiste democratiche che sono state condotte con sacrificio nel nostro Paese. Una inizia ...Genova. Anche la comunità Lgbt va all’attacco contro i manifesti anti-abortisti fatti affiggere in diverse città d’Italia dall’associazione Pro-Vita e chiede al Comune di Genova di rimuoverli come è s ...