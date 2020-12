La scelta di Ritter | «Lascio Zalando | ora tocca alla carriera di mia moglie»

(Di martedì 8 dicembre 2020) Rubininsieme a Michael Mueller e Carsten Hendrich A 38 anni, Rubin, l’amministratore delegato diha deciso prendersi una pausa e di diventare il mito di tutte le donne (soprattutto italiane) sempre costrette a scegliere tra la propriae la famiglia. Leggi anche › Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris: «Dobbiamo sostenere le nostre compagne» Ora ladi miaIl co-presidente del colosso dello shopping online ha fatto unaradicale che non ha tanto sconvolto il titolo in Borsa, ma ha sconvolto senz’altro milioni di femministe (e i loro mariti): in una lettera ai suoi dipendenti, ha annunciato il suo addio, ...

Il co-presidente del colosso dello shopping online ha fatto una scelta radicale che non ha tanto sconvolto il titolo in Borsa, ma ha sconvolto senz’altro milioni di femministe (e i loro mariti): in ...Repubblica racconta che Rubin Ritter lascia il colosso tedesco dopo 11 anni per consentire alla moglie di dedicare più tempo alla sua carriera.