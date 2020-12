Il Mose non si aziona, Venezia torna sott’acqua. Il sindaco: “Rivedere le regole” (Di martedì 8 dicembre 2020) torna l'acqua alta a Venezia. Il sistema di barriere Mose non è stato azionato per una mancanza di alert nelle ultime 48 ore. Tanto a far dire al sindaco Luigi Brugnaro che serve "rivedere regole di cabina di regia". Il livello dell'acqua ha raggiunto i 138 centimetri allagando gran parte della città. Tuttavia, l'alta marea si è fermata prima del temuti 145 centimetri. Durante l'alta marea, l'allarme era stato lanciato dal Procuratore della Basilica di San Marco: "Situazione terribile". Le immagini dalla città lagunare sono quelle note: san Marco invasa dall'acqua, la Basilica in balia della salsedine, acqua nelle calli e i negozi allagati. E si accendono le polemiche. "Il vento ha avuto una forza straordinaria, non prevista. E' montato dalla Croazia e ha fatto uno scirocco molto forte, in concomitanza ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020)l'acqua alta a. Il sistema di barrierenon è statoto per una mancanza di alert nelle ultime 48 ore. Tanto a far dire alLuigi Brugnaro che serve "rivedere regole di cabina di regia". Il livello dell'acqua ha raggiunto i 138 centimetri allagando gran parte della città. Tuttavia, l'alta marea si è fermata prima del temuti 145 centimetri. Durante l'alta marea, l'allarme era stato lanciato dal Procuratore della Basilica di San Marco: "Situazione terribile". Le immagini dalla città lagunare sono quelle note: san Marco invasa dall'acqua, la Basilica in balia della salsedine, acqua nelle calli e i negozi allagati. E si accendono le polemiche. "Il vento ha avuto una forza straordinaria, non prevista. E' montato dalla Croazia e ha fatto uno scirocco molto forte, in concomitanza ...

