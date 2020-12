Argentina, calcio ancora in lutto: è morto Alejandro Sabella (Di martedì 8 dicembre 2020) calcio argentino ancora il lutto.Triste notizie dall'Argentina: si è spento a 66 anni Alejandro Sabella, storico ct dell'Albiceleste dal 2011 al 2014. Dopo avere accusato un malore nei giorni scorsi, l'ex tecnico, era stato ricoverato in ospedale dove è rimasto fino alla sua morte. Per evitare di aggravare ulteriormente la sua situazione, in virtù del forte legame che intercorreva tra Sabella e Maradona, l'ex ct non era stato inizialmente informato della scomparsa del numero 10: scomparso lo scorso 25 novembre. Alejandro Sabella, che nel 2009 vinse la Coppa Libertadores con l'Estudiantes, si è spento nelle scorse ore per problemi cardiaci. Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020)argentinoil.Triste notizie dall': si è spento a 66 anni, storico ct dell'Albiceleste dal 2011 al 2014. Dopo avere accusato un malore nei giorni scorsi, l'ex tecnico, era stato ricoverato in ospedale dove è rimasto fino alla sua morte. Per evitare di aggravare ulteriormente la sua situazione, in virtù del forte legame che intercorreva trae Maradona, l'ex ct non era stato inizialmente informato della scomparsa del numero 10: scomparso lo scorso 25 novembre., che nel 2009 vinse la Coppa Libertadores con l'Estudiantes, si è spento nelle scorse ore per problemi cardiaci.

Gazzetta_it : Il volto di Maradona su banconote dell'#Argentina. Ora c'è la proposta di legge #ciaodiego #D10S #pibedeoro - Gazzetta_it : L'#Argentina piange #Sabella. Fu c.t. dell'Albiceleste per tre anni e vicecampione del Mondo - _SiGonfiaLaRete : Altro lutto nel mondo del calcio argentino: muore #Sabella - Mediagol : Argentina, calcio ancora in lutto: è morto Alejandro Sabella - MondoNapoli : ULTIM'ORA - Calcio a lutto: è morto Sabella, ex ct dell'Argentina ai Mondiali 2014 - -