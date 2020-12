Riforma del Mes, Crimi assicura che il M5s in Aula non farà mancare i voti: “I contrari se ne assumeranno la responsabilità” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Sono convinto che non ci siano problemi di voto”. E’ il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi a intervenire per placare le tensioni degli ultimi giorni in vista del voto in Parlamento sulla Riforma del Mes. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà infatti a Camera e Senato il prossimo 9 dicembre e farà le sue comunicazioni alla vigilia del consiglio Ue: nella risoluzione di maggioranza che sarà discussa e votata quel giorno, si parlerà anche della Riforma del cosiddetto fondo salva Stati che ha avuto il via libera dell’Eurogruppo lunedì scorso (con il sostegno dell’Italia). Su questo punto si sono manifestati i malumori di parte del gruppo parlamentare M5s, tanto da far temere che possano venir meno i numeri necessari (in particolare a Palazzo Madama). Secondo Crimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Sono convinto che non ci siano problemi di voto”. E’ il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vitoa intervenire per placare le tensioni degli ultimi giorni in vista del voto in Parlamento sulladel Mes. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà infatti a Camera e Senato il prossimo 9 dicembre ele sue comunicazioni alla vigilia del consiglio Ue: nella risoluzione di maggioranza che sarà discussa e votata quel giorno, si parlerà anche delladel cosiddetto fondo salva Stati che ha avuto il via libera dell’Eurogruppo lunedì scorso (con il sostegno dell’Italia). Su questo punto si sono manifestati i malumori di parte del gruppo parlamentare M5s, tanto da far temere che possano venir meno i numeri necessari (in particolare a Palazzo Madama). Secondo...

borghi_claudio : Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usat… - borghi_claudio : Questo per darvi l'idea di come fu condotta la trattativa sul MES dai governi. Qui la reazione dell'abi prima che i… - borghi_claudio : Che sia chiaro, la riforma del MES andò avanti anche quando eravamo anche noi al governo, ma lì fu colpa di conte c… - SettiRoberto : RT @mgmaglie: Grande e nobile discorso del leader @luigidimaio ai parlamentari 5s: votate la riforma del #Mes o scordatevi la poltrona. Io… - galata_mf : RT @mat_brandi: Cari deputati del M5S, avete due strade davanti: essere ricordati, nome e cognome nei libri di Storia, come insulsi tradito… -