I Santi di Lunedì 7 Dicembre 2020

I Santi DEL GIORNO, 7 Dicembre
da www.Santiebeati.it

Sant' AMBROGIO
Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria
Treviri, Germania, c. 340 – Milano, 4 aprile 397

Chi amministra la vita pubblica ha il potere di creare comunione, così come può alimentare le divisioni. Sant'Ambrogio, padre della Chiesa di Milano, scelse la via dell'unione, del superamento dei contrasti. Per questo fu scelto come vescovo dalla comunità milanese nel 374: tra le diverse fazioni in campo per la scelta del pastore, infatti, egli, che era prefetto della città ma era solo un catecumeno, fece da mediatore. Nel suo ministero si piegò sulle necessità degli…
www.Santiebeati.it/dettaglio/25500

Santa MARIA GIUSEPPA ROSSELLO
Vergine e fondatrice
Albissola Marina, Savona, 27 maggio 1811 – Savona, 7 Dicembre 1880
Nacque nel 1811 presso ...

