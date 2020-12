LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe caccia il fratello, Lukas Hofer vuole la rimonta (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.00 Si riparte dunque ancora dal Biathlon Stadium di Kontiolahti, per la penultima giornata di questa seconda tappa. Tarjei Boe ha ritrovato il successo nella sprint di mercoledì e cercherà di resistere al ritorno indiavolato del fratello che parte con 29? di ritardo. 12.58 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport! A breve inizierà la prima prova a Inseguimento della nuova stagione del Biathlon, da Kontiolahti in Finlandia. Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento maschile di ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.00 Si riparte dunque ancora dalStadium di, per la penultima giornata di questa seconda tappa. Tarjei Boe ha ritrovato il successo nella sprint di mercoledì e cercherà di resistere al ritorno indiavolato delche parte con 29? di ritardo. 12.58 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport! A breve inizierà la prima prova adella nuova stagione del, dain Finlandia. Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti allatestuale dell’maschile di ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer credici! Rimonta possibile - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Kontiolahti in DIRETTA: sfida Norvegia-Svezia Italia in gara con Wierer e Vittozz… - infoitsport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Oeberg ipoteca la vittoria, distanti le azzurre - infoitsport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Hanna Oeberg vince e allunga. Vittozzi e Wierer fuori dalle 20 - lukas_34w : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la seconda Sprint femminile della stagione: le azzurre in cerca di conferme #biathlon #3Dicembre #b… -