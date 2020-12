Spostamenti Dpcm, prepariamoci alla grande fuga del 20 dicembre: treni e bus quasi al completo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte nella notte ha firmato il nuovo Dpcm. Sono confermate le restrizioni che vendono lo stop agli Spostamenti interregionali tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Misure adottate per evitare una terza ondata di pandemia e rese note nel momento in cui la curva dei contagi inizia a scendere, nonostante il numero dei morti segni tristemente un record: 993 nella giornata di ieri, il dato più alto da inizio pandemia. Nella serata Conte ha illustrato le nuove misure e molti italiani hanno iniziato a pensare come organizzarsi per trascorrere queste strane feste natalizie in compagnia dei propri cari. L’anno scorso nel periodo delle festività si sono mossi oltre 10 milioni di persone, quest’anno i numeri saranno certamente inferiori ma per studenti fuori sede e lavoratori c’è comunque l’ansia di tornare a casa. E lo ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte nella notte ha firmato il nuovo. Sono confermate le restrizioni che vendono lo stop agliinterregionali tra il 21e il 6 gennaio. Misure adottate per evitare una terza ondata di pandemia e rese note nel momento in cui la curva dei contagi inizia a scendere, nonostante il numero dei morti segni tristemente un record: 993 nella giornata di ieri, il dato più alto da inizio pandemia. Nella serata Conte ha illustrato le nuove misure e molti italiani hanno iniziato a pensare come organizzarsi per trascorrere queste strane feste natalizie in compagnia dei propri cari. L’anno scorso nel periodo delle festività si sono mossi oltre 10 milioni di persone, quest’anno i numeri saranno certamente inferiori ma per studenti fuori sede e lavoratori c’è comunque l’ansia di tornare a casa. E lo ...

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - Notiziedi_it : Nuovo Dpcm Natale, le regole: niente estranei in casa, spostamenti e sconto fino a 150 euro per chi compra nei nego… - EleEsse77 : RT @Raffa_moody: MA POI MI SPIEGATE IL SÌ PER GLI #SPOSTAMENTI ALL' #ESTERO MA NON TRA #COMUNI? MA VI DROGATE PRIMA DI FIRMARE OGNI #DECRET… -