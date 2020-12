Spezia, i convocati in vista della Lazio: un assente per Italiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio, valevole per la decima giornata di Serie A. L’elenco completo Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio, valevole per la decima giornata di Serie A. assente il centrocampista Lucien Agoumé. Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel Difensori: Marchizza, Sala, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Mastinu, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Deiola Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Loha diramato la lista deiper il match contro la, valevole per la decima giornata di Serie A. L’elenco completo Loha diramato la lista deiper il match contro la, valevole per la decima giornata di Serie A.il centrocampista Lucien Agoumé. Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel Difensori: Marchizza, Sala, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Mastinu, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Deiola Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com

