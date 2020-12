Camera commercio Venezia Rovigo, distribuiti 33 mln risorse su territorio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Venezia, 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A pochi giorni dall'insediamento del nuovo consiglio della Camera di commercio di Venezia Rovigo, previsto per il 10 dicembre, il presidente Giuseppe Fedalto ha presentato questa mattina in video conferenza dalla sede Camerale di Marghera, il bilancio dei primi cinque anni di attività del primo ente italiano ad aver portato a termine il processo di accorpamento tra due Camere di commercio, il 20 luglio del 2015. Nell'ultimo mandato l'ente ha lavorato per l'efficientamento della struttura e della gestione organizzativa, ha focalizzato la sua attenzione su temi strategici di rilancio per le imprese e per il territorio ascoltando il tessuto imprenditoriale e le associazioni di categoria. Ha sfrondato i numerosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020), 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A pochi giorni dall'insediamento del nuovo consiglio delladidi, previsto per il 10 dicembre, il presidente Giuseppe Fedalto ha presentato questa mattina in video conferenza dalla sedele di Marghera, il bilancio dei primi cinque anni di attività del primo ente italiano ad aver portato a termine il processo di accorpamento tra due Camere di, il 20 luglio del 2015. Nell'ultimo mandato l'ente ha lavorato per l'efficientamento della struttura e della gestione organizzativa, ha focalizzato la sua attenzione su temi strategici di rilancio per le imprese e per ilascoltando il tessuto imprenditoriale e le associazioni di categoria. Ha sfrondato i numerosi ...

La Basilicata “subisce pesantemente l’effetto del Covid, segnando una diminuzione di presenze turistiche del 50% circa tra le estati 2019 e 2020”. Il dato emerge da un report dell’Isnart (Istituto naz ...

La Camera di commercio di Salerno: Meno tasse sugli acquisti made in Italy. Sosterremo la proposta

“La grave situazione economica determinata dalla pandemia richiede da parte di tutte le forze politiche e delle associazioni di categoria, continui sforzi nel tentativo di arginarne gli effetti devast ...

