Mattino 5 | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Vacanze di Natale scuola 2020: ecco le date regione per regione Il Mattino Nuovo DPCM Dicembre. Ecco le regole per Natale e Capodanno

Nella bozza del DPCM, in vigore da domani 4 Dicembre fino al 15 gennaio, alcune novità che scatteranno il giorno dopo l'Epifania.

Capodanno con coprifuoco fino alle 7 del mattino, Natale blindato: ecco la bozza del Dpcm

Nel dettaglio, nella bozza si legge che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regi ...

