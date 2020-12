In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre: (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid-19 – Le misure Natale a casa (ma col bonus). Conte tenta la carta regalo Il nuovo Dpcm – Scontro tra il premier e le Regioni che chiedevano interventi più morbidi: nessuna deroga sugli spostamenti di Luca De Carolis e Paola Zanca Stormir di fronde di Marco Travaglio Per non farci mancare nulla, ora abbiamo pure le fronde. Tre, senza contare quella dei renziani che ce l’hanno nel Dna. C’è quella di un drappello di senatori Pd che contestano il governo sul divieto agli spostamenti tra Comuni durante le feste. C’è quella dei 46 parlamentari 5Stelle capitanati da Morra, Toninelli e Lezzi che L’intervista – Silvio Garattini “Dopo l’ok dell’Ema io mi vaccinerei. Ma i governi rendano pubblici i dati” L’antidoto – Il professore: “Spero che l’organizzazione sia migliore rispetto agli antinfluenzali” di Giampiero Calapà L’inchiesta Il contabile Scillieri a verbale: “Chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid-19 – Le misure Natale a casa (ma col bonus). Conte tenta la carta regalo Il nuovo Dpcm – Scontro tra il premier e le Regioni che chiedevano interventi più morbidi: nessuna deroga sugli spostamenti di Luca De Carolis e Paola Zanca Stormir di fronde di Marco Travaglio Per non farci mancare nulla, ora abbiamo pure le fronde. Tre, senza contare quella dei renziani che ce l’hanno nel Dna. C’è quella di un drappello di senatori Pd che contestano il governo sul divieto agli spostamenti tra Comuni durante le feste. C’è quella dei 46 parlamentari 5Stelle capitanati da Morra, Toninelli e Lezzi che L’intervista – Silvio Garattini “Dopo l’ok dell’Ema io mi vaccinerei. Ma i governi rendano pubblici i dati” L’antidoto – Il professore: “Spero che l’organizzazione sia migliore rispetto agli antinfluenzali” di Giampiero Calapà L’inchiesta Il contabile Scillieri a verbale: “Chi ...

fattoquotidiano : FRONDA 5STELLE Non è un ultimatum da fine del mondo, ma una bella grana da risolvere sì. Dopo giorni di proteste e… - marcotravaglio : TANA LIBERI TUTTI A edicole unificate, Roberto Saviano su Repubblica, Sandro Veronesi sul Corriere e Luigi Manconi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Novembre: Shopping, cambiano i colori e tornano gli assembramenti - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre: - 7ggTortona : SUL NUMERO IN EDICOLA DA VENERDì 4 DICEMBRE -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre: Il Fatto Quotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre:

C’è quella di un drappello di senatori Pd che contestano il governo sul divieto agli spostamenti tra Comuni durante le feste. C’è quella dei 46 parlamentari 5Stelle capitanati da Morra, Toninelli e ...

Napoli, Gattuso e la banda degli alti e bassi

Il Napoli ha gettato al vento l’occasione di battere l’Az e conquistare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo: si giocherà tutto negli ...

C’è quella di un drappello di senatori Pd che contestano il governo sul divieto agli spostamenti tra Comuni durante le feste. C’è quella dei 46 parlamentari 5Stelle capitanati da Morra, Toninelli e ...Il Napoli ha gettato al vento l’occasione di battere l’Az e conquistare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo: si giocherà tutto negli ...