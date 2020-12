Ha 2 anni e una malattia talmente rara che nessuno la vuole curare: “Aiutateci” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matteo ha 2 anni ed è affetto da una malattia talmente rara che non esiste una cura: mamma e papà non si arrendono. il piccolo Matteo «Se c’è anche solo una possibilità che ciò avvenga, io da madre del mio piccolo guerriero speciale, devo tentarla e provarci». Il ‘piccolo guerriero speciale’ ha 2 anni e soffre di una malattia talmente rara – solo 20 in tutto il mondo ne sono affetti – che non esiste cura. Non esiste perché probabilmente nessuno ci ha mai pensato: costa troppo trovare un rimedio per ‘sole’ 20 persone? Matteo è tra queste e non si può pensare sia destinato a morire perché il suo male non ‘crea business’. Il piccolo vive con la sua famiglia a Malnate, in provincia di Varese. E’ l’unico in Italia ad essere malato di ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matteo ha 2ed è affetto da unache non esiste una cura: mamma e papà non si arrendono. il piccolo Matteo «Se c’è anche solo una possibilità che ciò avvenga, io da madre del mio piccolo guerriero speciale, devo tentarla e provarci». Il ‘piccolo guerriero speciale’ ha 2e soffre di una– solo 20 in tutto il mondo ne sono affetti – che non esiste cura. Non esiste perché probabilmenteci ha mai pensato: costa troppo trovare un rimedio per ‘sole’ 20 persone? Matteo è tra queste e non si può pensare sia destinato a morire perché il suo male non ‘crea business’. Il piccolo vive con la sua famiglia a Malnate, in provincia di Varese. E’ l’unico in Italia ad essere malato di ...

luigidimaio : Serve in tempi rapidi una legge sul conflitto di interessi. È da 30 anni che l’Italia l’aspetta. Non possiamo più p… - SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - sampdoria : ???? #FORZADORIA ???? ?? Scopri di più sulla maglia special edition per celebrare i 120 anni della sezione calcio del… - sunnycee_s : Eccolo qua, quello che voi definite con ogni possibile appellativo offensivo, lo stratega, il becero giocatore. 38… - RBauscia : Forse una delle partite più belle degli ultimi anni. -

Ultime Notizie dalla rete : anni una Il record di Molly, nata da un embrione congelato 27 anni fa La Repubblica Riforma del Terzo settore: tre passaggi da fare subito per renderla efficace

Primo: trasmettere alla Commissione europea le norme di carattere fiscale che necessitano di un'apposita autorizzazione. Secondo: approvare in legge di Bilancio un qualificato pacchetto di norme, per ...

Egitto, rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like del 2012 su Facebook

Per dieci mesi Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa, è rimasto in carcere a causa di un “mi piace” ...

Primo: trasmettere alla Commissione europea le norme di carattere fiscale che necessitano di un'apposita autorizzazione. Secondo: approvare in legge di Bilancio un qualificato pacchetto di norme, per ...Per dieci mesi Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa, è rimasto in carcere a causa di un “mi piace” ...