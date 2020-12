Natale con i poliziotti sui treni e negli aeroporti per fermare i troppi ' cittadini irresponsabili'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Lo Stato non resterà a guardare. Durante le vacanze dinon solo ci saranno presidi delle forze dell'ordine in stazioni e, ma anchesui". Il messaggio lanciato al ...

NicolaPorro : Ci mancava l'Europa che propone lo “???????? ???????? ?????????? ???? ???????????? ???? ????????????????” per sostituirle con “eventi online o in… - juventusfc : Questo Natale, restiamo uniti! ?? Vai su MyGameroom e invita i tuoi amici a creare lo speciale puzzle di Natale con… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Ancora chiusure e restrizioni… - UnTemaAlGiorno : RT @QuiSiRideDopo: #AvreiVoluto passare ancora un Natale con te. Ma visti gli accadimenti lo passerò con Lei. Chi si accontenta non gode… - Bidoo_Italia : Mancano 22 giorni al #Natale e già molti iniziato ad anticiparsi i #regali con VINCITE SPETTACOLARI ?? Ecco le migli… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale con

Natale è Reale, la grande manifestazione che negli anni passati ha trasformato la Palazzina di Caccia di Stupinigi nel regno di Santa Claus, emozionando grandi e piccini con tantissimi eventi, non rin ...Per tutto dicembre, storie emozionanti e gadget esclusivi renderanno indimenticabile l’atmosfera delle Feste con Topi e Paperi. Si comincia con gli addobbi per l’albero, con i numeri 3393 e 3394 (2 e ...