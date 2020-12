Cibi ricchi di calcio: quali sono e perché sono importanti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il calcio è il minerale più abbondante nell’organismo umano: rappresenta quasi il 2% del peso corporeo e si trova quasi esclusivamente nelle ossa, costituendo così un elemento essenziale per la struttura e la forza di scheletro e denti. Un apporto abbondante di calcio è fondamentale, ad esempio, in una dieta per la menopausa, poiché non Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilè il minerale più abbondante nell’organismo umano: rappresenta quasi il 2% del peso corporeo e si trova quasi esclusivamente nelle ossa, costituendo così un elemento essenziale per la struttura e la forza di scheletro e denti. Un apporto abbondante diè fondamentale, ad esempio, in una dieta per la menopausa, poiché non

