Nuovo Dpcm: si stratta su coprifuoco e spostamenti. Oggi vertice tra le regioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ministro Boccia spiega che sui ricongiungimenti tra figli e genitori c'è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitariee proteggere gli ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ministro Boccia spiega che sui ricongiungimenti tra figli e genitori c'è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitariee proteggere gli ...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Corriere : Il nuovo #Dpcm che #Conte dovrà firmare entro il 3 dicembre conterrà anche le regole per le festività ?? ?? Tra ess… - Virus1979C : Nuovo Dpcm dicembre: spostamenti fra le Regioni vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio, le seconde case vanno raggiun… - immediatonet : ?? Nuovo #Dpcm, si va verso lo stop agli spostamenti dal 20 dicembre al 6 gennaio. Seconde case? Da raggiungere prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm HTTP/1.1 Server Too Busy