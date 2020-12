‘Live – Non è la D’Urso’, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si confrontano con l’imprenditore paparazzato con lei. E Soleil Sorge la smentisce: “Ho ricevuto degli audio che…” (Di lunedì 30 novembre 2020) Paolo Brosio è stato tradito dalla fidanzata Maria Laura De Vitis? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge nelle scorse settimane aveva lanciato la bomba: la bella ex naufraga ha raccontato di essere a conoscenza di una paparazzata che ha visto protagonista proprio la 22 e un noto imprenditore milanese. Soleil non ha messo assolutamente in dubbio il sentimento di Paolo, ma ha puntato il dito contro la modella, secondo lei in cerca solo di visibilità, che si sta riuscendo a ritagliare proprio cavalcando la storia con il cronista fresco di Grande Fratello Vip 5. Maria Laura, già settimana scorsa a Live – Non è La D’Urso ha mostrato grande tranquillità, sostenendo di essere pronta a un faccia a ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020)è stato tradito dalla fidanzataDe? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donnenelle scorse settimane aveva lanciato la bomba: la bella ex naufraga ha raccontato di essere a conoscenza di una paparazzata che ha visto protagonista proprio la 22 e un noto imprenditore milanese.non ha messo assolutamente in dubbio il sentimento di, ma ha puntato il dito contro la modella, secondo lei in cerca solo di visibilità, che si sta riuscendo a ritagliare proprio cavalcando la storia con il cronista fresco di Grande Fratello Vip 5., già settimana scorsa a Live – Non è La D’Urso ha mostrato grande tranquillità, sostenendo di essere pronta a un faccia a ...

fanpage : #CTCF, Gino Strada intervistato da Fabio Fazio: 'Sono stato chiamato dal governo, poi non si sono più fatti sentire… - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - Nini84829241 : Vogliamo parlare del momento in cui kai si è messo a piangere in live per i nostri messaggi di supporto? Come si fa… - happytomlivson : @saralovsniall ma perché hanno tolto la live da youtube, non credo si debba riaprire (almeno così ho capito io ahaha) -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie