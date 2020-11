Javi Martinez: “Spero di essere in forma per domani, tornare in Spagna è sempre speciale” (Di lunedì 30 novembre 2020) Javi Martinez è andato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà il suo Bayern Monaco affrontare l’Atletico Madrid, nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. Lo spagnolo ha parlato delle sue condizioni fisiche e di quella che sarà la sua prima partita al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico dal 2017:“Sono uscito zoppicando un po’ contro lo Stoccarda, ho sentito qualcosa all’anca ma sta migliorando. Spero di essere in forma domani per giocare e dare il 100%. tornare in Spagna è sempre qualcosa di speciale. Non ho mai giocato nel nuovo stadio contro l’ Atletico. Se si avvicina a quello che era il vecchio Calderon, è un bello stadio”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020)è andato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà il suo Bayern Monaco affrontare l’Atletico Madrid, nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. Lo spagnolo ha parlato delle sue condizioni fisiche e di quella che sarà la sua prima partita al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico dal 2017:“Sono uscito zoppicando un po’ contro lo Stoccarda, ho sentito qualcosa all’anca ma sta migliorando. Spero diinper giocare e dare il 100%.inqualcosa di speciale. Non ho mai giocato nel nuovo stadio contro l’ Atletico. Se si avvicina a quello che era il vecchio Calderon, è un bello stadio”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

