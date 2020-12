Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Federico si rifugia da Luciano

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il- Alessandro Fella(Alessandro Fella) ha scoperto che il suo vero padre è Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e questo lo ha allontanato da casa e soprattutto dalla madre Silvia (Marta Richeldi), rea di avergli sempre mentito. In un momento così difficile per lui, il ragazzo si rivolgerà all’unica persona di cui ancora si fida, ovvero(Giorgio Lupano), colui che l’ha cresciuto e lo ama come un figlio, e che è stato a sua volta vittima dell’inganno. I dettagli nellesettimanali de Il, che seguono. Illunedì 30 novembre 2020 Roberta parla a Gabriella ...