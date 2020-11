Piano Cashback 2020 in vigore: da quando, come funziona, rimborsi, pagamento. Le novità (Di domenica 29 novembre 2020) È in vigore il Decreto attuativo che regolamenta il Piano Cashback 2020 del governo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre. Si tratta del Decreto 24 novembre 2020 n.156, che introduce i criteri e le modalità con cui verranno erogati i premi per chi fa acquisti con carta o bancomat. Rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, super Cashback con rimborsi da 1.500 euro e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica: questo in 3 punti il Piano per disincentivare i contanti e spingere gli italiani a convertirsi all’utilizzo di carte di credito e bancomat per i loro acquisti: dal caffè agli elettrodomestici. A questo si aggiunge un ulteriore tassello: un extra Cashback di Natale 2020, grazie ... Leggi su leggioggi (Di domenica 29 novembre 2020) È inil Decreto attuativo che regolamenta ildel governo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre. Si tratta del Decreto 24 novembren.156, che introduce i criteri e le modalità con cui verranno erogati i premi per chi fa acquisti con carta o bancomat. Rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, superconda 1.500 euro e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica: questo in 3 punti ilper disincentivare i contanti e spingere gli italiani a convertirsi all’utilizzo di carte di credito e bancomat per i loro acquisti: dal caffè agli elettrodomestici. A questo si aggiunge un ulteriore tassello: un extradi Natale, grazie ...

