Daniele Cassioli e la ricerca della felicità attraverso lo sport

(Di domenica 29 novembre 2020) Daniele Cassioli, 34 anni, nato cieco, campione paralimpico di sci nautico – 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani – laureato in fisioterapia, ha esercitato la professione per una decina d’anni, scrive libri («Il vento contro»), lavora da life-coach e da tempo percorre quel pezzo di strada che lo divide dalla felicità. Lo fa anche stavolta con La mente nel pallone-Visione, terza stagione del format DAZN, otto puntate e otto viaggi nel territorio dove le emozioni stanno accanto alle paure, lì dove i sogni per darsi una forma salgono sul piedistallo delle nostre (dis)abilità.