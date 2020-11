Solskjaer: «Bruno Fernandes è influente quanto Cristiano Ronaldo» (Di sabato 28 novembre 2020) Solskjaer, allenatore del Manchester United, può contare Bruno Fernandes. Ecco perchè lo ha paragonato a Cristiano Ronaldo Solskjaer, allenatore del Manchester United, può contare sulle grandi prestazioni di Bruno Fernandes . Proprio a Solskjaer è stato chiesto dalla stampa inglese se l’influenza di Fernandes (portoghese come Cr7) fosse simile a quella di Cristiano Ronaldo durante il suo apice all’Old Trafford. Ecco la risposta del tecnico: «Ha sicuramente quella presenza. Ha quell’influenza e l’impatto sui suoi compagni di squadra. Possiamo solo guardare i risultati da quando è entrato. Ha molta energia, leadership; è un giocatore di squadra, che è una chiave qui ora per noi che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020), allenatore del Manchester United, può contare. Ecco perchè lo ha paragonato a, allenatore del Manchester United, può contare sulle grandi prestazioni di. Proprio aè stato chiesto dalla stampa inglese se l’influenza di(portoghese come Cr7) fosse simile a quella didurante il suo apice all’Old Trafford. Ecco la risposta del tecnico: «Ha sicuramente quella presenza. Ha quell’influenza e l’impatto sui suoi compagni di squadra. Possiamo solo guardare i risultati da quando è entrato. Ha molta energia, leadership; è un giocatore di squadra, che è una chiave qui ora per noi che ...

