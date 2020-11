Meteo Sardegna: ALLUVIONE con VITTIME. Mezza regione sotto i temporali (Di sabato 28 novembre 2020) Meteo con piogge torrenziali in Sardegna.Una forte ondata di maltempo si sta battendo in queste ore in Sardegna, dove alcune stagioni Meteo del nuorese hanno raggiunto già i 300 mm di pioggia. Ma quantitativi consistenti sono segnalati in un’ampia area della Sardegna orientale e di rilievi interni esposti al vento di scirocco, con piogge che hanno raggiunto i 150 mm in numerose località. Le notizie che giungono dal piccolo comune della provincia di Nuoro, Bitti sono drammatiche, si parla di diverse VITTIME. Il numero attuale parrebbe di 3 morti. La località è arroccata ad un costone montuoso, e le piogge torrenziali hanno generato una valanga d’acqua che ha invaso il centro abitato. Sono state travolte auto, allagate abitazioni. Si parla di dispersi. Un’altra area rischio nubifragi ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020)con piogge torrenziali in.Una forte ondata di maltempo si sta battendo in queste ore in, dove alcune stagionidel nuorese hanno raggiunto già i 300 mm di pioggia. Ma quantitativi consistenti sono segnalati in un’ampia area dellaorientale e di rilievi interni esposti al vento di scirocco, con piogge che hanno raggiunto i 150 mm in numerose località. Le notizie che giungono dal piccolo comune della provincia di Nuoro, Bitti sono drammatiche, si parla di diverse. Il numero attuale parrebbe di 3 morti. La località è arroccata ad un costone montuoso, e le piogge torrenziali hanno generato una valanga d’acqua che ha invaso il centro abitato. Sono state travolte auto, allagate abitazioni. Si parla di dispersi. Un’altra area rischio nubifragi ...

