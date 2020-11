Ma quali Messi o Cristiano Ronaldo: in Sud Dakota il più amato è… Bonucci (Di sabato 28 novembre 2020) Una piccola vittoria, piuttosto inattesa, ne siamo certi. Leonardo Bonucci batte Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ed in generale tutti i suoi colleghi, per il numero di magliette vendute in uno Stato degli USA. Secondo una classifica stilata da Soccer.com, infatti, nei vari Paesi degli USA, c'è una vera e propria "calcio mania" calcolata sulla base delle t-shirt andate a ruba. In Sud Dakota, inaspettatamente, è il difensore della Juventus e della Nazionale italiana a trionfare.Le magliette più vendute negli USA: Bonucci e non solocaption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="682" Messi (getty images)/captionQuella di Bonucci, in realtà, è solamente una piccolissima vittoria. Anche perché a dominare la classifica delle magliette pià vendute ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Una piccola vittoria, piuttosto inattesa, ne siamo certi. Leonardobattee Lionel, ed in generale tutti i suoi colleghi, per il numero di magliette vendute in uno Stato degli USA. Secondo una classifica stilata da Soccer.com, infatti, nei vari Paesi degli USA, c'è una vera e propria "calcio mania" calcolata sulla base delle t-shirt andate a ruba. In Sud, inaspettatamente, è il difensore della Juventus e della Nazionale italiana a trionfare.Le magliette più vendute negli USA:e non solocaption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="682"(getty images)/captionQuella di, in realtà, è solamente una piccolissima vittoria. Anche perché a dominare la classifica delle magliette pià vendute ...

Il governo punta alla conferma del coprifuoco alle 22 (ma fino alle 6 del mattino) per tutta la durata delle festività. Per Natale e notte di capodanno il nodo verrà sciolto nelle prossime ore ...

